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Российские и итальянские военные продезинфицировали еще два пансионата в Ломбардии

Всего российские военные эпидемиологи провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в двух учреждениях для пожилых людей в городе Брешиа, который является административным центром одноименной провинции в области Ломбардия на севере Италии. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

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"Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа", - проинформировали в ведомстве, добавив, что "руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами".

По данным министерства, всего российские военные эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 млн 70 тыс. кв. м внутренних помещений и более 380 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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