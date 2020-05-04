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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные дважды обработали ведущий сербский центр для людей с коронавирусом

Специалисты обработали специальным раствором внутренние помещения

БЕЛГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Российские военные специалисты по просьбе клинического центра "Сербия" провели повторную санитарную обработку в этом медицинском учреждении, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

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"Расчеты сводного отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра "Сербия". Инфекционное отделение центра одним из первых было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и сейчас является ведущим медицинским учреждением, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой заболевания. По этой причине дезинфекция здесь проводится уже второй раз", - проинформировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что глава инфекционного отделения клинического центра Горан Степанович поблагодарил российских военнослужащих за помощь. "С самого начала именно наше медицинское учреждение запрашивало обработку российскими специалистами. Результаты их работы великолепны, в итоге мы запросили повторную обработку", - приводятся в сообщении слова Степановича.

Минобороны уточнило, что российские специалисты обработали специальным раствором внутренние помещения, а их сербские коллеги провели дезинфекцию прибольничной территории.

Всего за сутки сводные российско-сербские расчеты РХБЗ обработали пять объектов в Белграде и Нише, добавили в МО РФ. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных коронавирусом, в больнице Ниша. Кроме того, российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемической обстановки, дали рекомендации по проведению санитарных мероприятий в медучреждениях городов Панчево, Кралево, Кула и Врбас.

В целом российский сводный отряд, действующий в Республике Сербия, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений общей площадью более 1,42 млн кв. м, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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