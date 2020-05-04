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75-летие Победы

Во Флориде организация соотечественников передала 21 ветерану юбилейные медали

Также им вручили подарки от местной русскоязычной общины

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Общественная организация "Русский дом Флорида" передала 21 проживающему в США ветерану Великой Отечественной войны юбилейные медали, предоставленные посольством РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель данного объединения соотечественников Сергей Якжин.

Как он пояснил, русскоязычные ветераны, являющиеся выходцами из стран бывшего СССР, живут в городах Майами, Форт-Лодердейл, Бока-Ратон, Санни-Айлс-Бич (все в штате Флорида) или их окрестностях. Им были доставлены подарки и медали. Как уточнил глава организации, речь идет о предоставленных посольством РФ в США юбилейных медалях "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

"Мы вручили 21 памятную медаль", - добавил Якжин. "Ветераны были очень довольны. Некоторые долго не отпускали наших волонтеров, рассказывая о своей жизни, о том, что им пришлось пережить. Все благодарили за то, что их помнят", - подчеркнул он.

"До этого у нас был проведен конкурс детского рисунка ко Дню Победы. Некоторые дети сделали рисунки со стихами", - рассказал Якжин. Как он отметил, эти работы детей также были подарены ветеранам. Кроме того, им вручили подарки от местной русскоязычной общины.

Якжин констатировал, что власти Флориды в настоящее время из-за распространения нового коронавируса рекомендуют не собираться в группы более 10 человек. Как он подчеркнул, передачу медалей и вручение подарков провели с соблюдением норм социального дистанцирования. По его словам, в мероприятии приняла участие вице-мэр Санни-Айлс-Бич Лариса Свечин, которая также является представителем русскоязычной общины.

Как рассказал Якжин, организация "Русский дом Флорида" существует около двух лет. "Она развивается в направлении проведения мероприятий, координации российских соотечественников, помощи - документальной, информационной. Также цель нашей организации - укрепление имиджа русского человека за рубежом, - пояснил он. - Мы проводим мероприятия в учебных заведениях, рассказываем о России".

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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