В 16 муниципалитетах Забайкалья откроют мемориальные доски в честь героев ВОВ

ТАСС, 4 мая. Мемориальные доски в память о земляках - героях войны откроют в 16 муниципалитетах Забайкалья 8 мая, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края. Регион впервые принимает участие в акции, которую Российское военно-историческое общество проводит с 2015 года.

"Памятные доски будут открыты 8 мая в 16 муниципальных образованиях. Всероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" с 2015 года проводит акцию по установке памятных досок в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы в населенных пунктах, где они родились, жили, работали. В 2020 году Забайкальский край впервые присоединился к акции при поддержке правительства края и регионального отделения Российского военно-исторического общества", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в рамках этой работы установлено более 2 900 памятных досок по всей стране. Мемориальные доски в память о забайкальцах-фронтовиках - Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы появятся в населенных пунктах, где они родились, жили, работали.

В этом году массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако президент России Владимир Путин 9 мая по традиции возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.