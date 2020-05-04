Артисты ансамбля ТОФ провели в Приморье концерт для ветерана Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота в понедельник провели во Владивостоке концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады на площадке перед его балконом. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня в столице Приморского края малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных сил в далеком 1969-м. Специально для Василия Сергеевича Левады флотские артисты на площадке перед его балконом исполнили 16 песенных композиций военных лет", - сообщила пресс-служба.

Перед началом концерта ветерана от имени всего личного состава творческого коллектива поприветствовал начальник ансамбля песни и пляски ТОФ капитан третьего ранга Вениамин Царегородцев. Вокальные номера сопровождались выступлением малой танцевальной группы ансамбля. Ветеран поблагодарил тихоокеанцев за выступление и отметил, что такое внимание придает людям, прошедшим горнило войны, силы, бодрость и продлевает жизнь. До Дня Победы артисты планируют ежедневно выступать как минимум по двум адресам, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

В этом году массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако президент России Владимир Путин 9 мая по традиции возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, полноценное празднование 75-летия Победы пройдет тогда, когда это станет безопасно с эпидемической точки зрения.