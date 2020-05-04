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Минюст готовит к запуску общероссийский портал бесплатной юридической помощи гражданам

Ресурс обеспечит россиян актуальной, достоверной и доступной правовой информацией, сообщили в министерстве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции России подготовило проект создания национального интернет-портала, где граждане смогут получать бесплатные консультации юристов и искать адвокатов для обращения в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста.

"Минюстом России разработан проект постановления правительства РФ "О Едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи" и положение о порядке его работы", - сообщили в министерстве, отвечая на запрос ТАСС. Ресурс будет нацелен на единые подходы всех органов власти и организаций к реализации госполитики в сфере оказания бесплатной юридической помощи и развития правовой грамотности и правосознания граждан.

Как подчеркнули в Минюсте, создание портала "позволит обеспечить граждан систематизированной, актуальной, достоверной и доступной для восприятия правовой информацией с высокой степенью визуализации и простыми поисковыми сценариями". На портале предполагается разместить интерактивные карты с адресами судов, пунктов бесплатной юридической помощи, правоохранительных органов, всех участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

"Одновременно планируется создание платформы с технологичными сервисами для непосредственного оказания бесплатной юридической помощи, направленными на цифровую трансформацию процесса оказания этой помощи, - сообщили в Минюсте. - <...> Будут разработаны сервисы, с помощью которых [можно будет] быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую помощь".

На портале, отметили в Минюсте, граждане смогут получить помощь в объеме, предусмотренном законом "О бесплатной юридической помощи в РФ", в том числе с учетом нормативных актов региона, где они проживают.

В зависимости от вопроса можно будет получить в онлайн-формате устные и письменные консультации юристов, которые помогут подготовить необходимые документы (заявления, жалобы и т. д.). Также у гражданина будет возможность заключить соглашение с адвокатом, который будет представлять его интересы, поможет составить иск и онлайн подать его в суд (в тех регионах, где в судах реализована возможность принимать заявления в онлайн-режиме). В Минюсте заметили, что такой портал позволит найти для себя проверенного юриста и избежать риска обращения к мошенникам.

Кроме того, планируется запустить чат-бот "Правовой помощник". Формирование самого портала, отметили в Минюсте, позволит создать безопасное информационное правовое пространство, ориентированное на социально-правовые потребности граждан.

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