Военные моряки навестили в канун Дня Победы ветерана войны в Махачкале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Фронтовик из Махачкалы Саид Гусейнов принял поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войны от офицеров Каспийской флотилии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Дагестане представители командования Каспийской флотилии ЮВО побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Гусейнова Саида Гусейновича, проживающего в городе Махачкале", - говорится в сообщении.

Военнослужащие поздравили ветерана с 75-й годовщиной Победы и вручили памятные подарки. Особенным для ветерана стал сувенир "Знамя Победы". Саид Гусейнов поделился с офицерами воспоминаниями о военных годах и передал слова напутствия матросам экипажей военных кораблей, несущих службу на Каспии.

По информации пресс-службы ЮВО, на территории Дагестана проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны.