Страны ЕАЭС подготовили проект плана по предотвращению распространения коронавируса

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе Роспотребнадзора подготовили проект комплексного плана предотвращения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории союза. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора в рамках Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает разработку на территории ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе.

Планируется, что документ будет принят в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.