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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Японии могут рассмотреть отмену ЧС в некоторых районах страны

Ожидается, что действие общенационального режима ЧС в Японии будет продлено 4 мая на период до 31 мая

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Японии могут рассмотреть возможность отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в некоторых районах страны, введенного из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура в ходе выступления в японском парламенте.

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"При выполнении определенных условий власти могут рассмотреть исключение некоторых районов из категории попадающих под действие режима ЧС", - сказал министр.

Он отметил, что, в частности, под этим подразумевается снижение динамики распространения заражений и состояние системы здравоохранения.

Ожидается, что действие общенационального режима ЧС, введенного в Японии 16 апреля, будет продлено 4 мая на период до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,7 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксирован 551 летальный исход.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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