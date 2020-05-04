Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 74 тыс.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Новые 5 795 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 74 401 зараженных. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Из новых заразившихся почти 7% - это люди старше 80 лет. "43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% - старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне.

Ситуация в Подмосковье

В Подмосковье за сутки выявили более 800 случаев заражения, сообщили в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

"За сутки в Подмосковье выявлено 803 новых случая коронавируса. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Умерли 111 человек, а выздоровели и выписались 542 человека.

В данную новость были внесены изменения (11:50 мск) - добавлены подробности.