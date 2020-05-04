Экс-замминистра культуры Пирумов обвенчался с супругой в Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, венчался с супругой. Как сообщил ТАСС его адвокат Фёдор Куприянов, таинство брака состоялось в одном из храмов Москвы с разрешения следствия.

"Только он и супруга в закрытом храме в Москве - сейчас же карантин", - сказал защитник. По его словам, "следствие давно разрешило" Пирумову совершить венчание, но раньше этого нельзя было сделать из-за великого поста.

27 апреля Куйбышевский районный суд Петербурга передал по подсудности в Никулинский районный суд Москвы уголовное дело Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова для его рассмотрения по существу. Суд продлил им меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября 2020 года. Обвиняемыми по этому делу также проходят еще три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей, а затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств (800 млн рублей).