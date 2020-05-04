Правительство России выделило ФСИН 2,4 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ФСИН 2,4 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Данные средства будут направлены для оказания помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ либо проходящим службу в уголовно-исполнительной системе.

Другим распоряжением Мишустин также выделил Государственной фельдъегерской службе РФ 66,9 млн рублей на закупку дезинфекционных средств, а также индивидуальных средств защиты для борьбы с коронавирусом.