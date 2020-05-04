Хабаровские медики получили от Фонда развития Дальнего Востока 1,5 тыс. защитных костюмов

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. На это из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

ТАСС, 4 мая. Хабаровский край в понедельник получил первую партию средств индивидуальной защиты для врачей, направленную в регион Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Сегодня, 4 мая, первая партия гуманитарной помощи - 1,5 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков - поступила в Хабаровский край. В течение мая в край будет поставлено 43,5 тыс. респираторов, 18,8 тыс. защитных очков, 30,2 тыс. медицинских перчаток, 15,1 тыс. защитных комбинезонов", - говорится в сообщении.

Всего в дальневосточные регионы направят 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. С начала мая ФРДВ также передал первые партии средств защиты в Забайкальский край, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область.

В ближайшие дни партии дополнительных средств защиты прибудут в Камчатский край и Чукотский автономный округ. Медицинские учреждения Камчатки получат 3 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков, а всего до конца мая в регион поставят 9,9 тыс. респираторов, 3,4 тыс. защитных очков, 9,9 тыс. пар медицинских перчаток, 5 тыс. защитных комбинезонов. В первую партию для Чукотки войдут 420 дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков, всего в мае регион получит 500 защитных очков, 2 тыс. медицинских перчаток и 900 защитных комбинезонов.

По словам Трутнева, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям Фонда присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации. Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь в размере 300 млн рублей.