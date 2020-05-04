Боевая авиация в День Победы пролетит над Пискаревским мемориалом в Петербурге

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Боевые самолеты и вертолеты Западного военного округа (ЗВО) пролетят над Пискаревским мемориальным кладбищем в Санкт-Петербурге и монументом "Мать-Родина" во время авиационного парада на День Победы. Об этом сообщил в понедельник командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

"В День Победы военные летчики отдадут дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В дальнейшем парадный строй пройдет над акваторией Невы в центре Санкт-Петербурга", - приводятся слова Журавлева в сообщении пресс-службы ЗВО.

Первым пролетит тяжелый транспортный вертолет Ми-26, следом за ним звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Затем в небе над Петербургом пролетят транспортные Ан-26, Ан-12 и Ту-134, за которыми проследуют сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

"Линейные пролеты боевой авиации ЗВО также пройдут в воздушном пространстве Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда", - уточнили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля сообщил о переносе из-за коронавируса всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин сообщил, что 9 мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.