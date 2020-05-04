В республиканской больнице Калмыкии откроют госпиталь для лечения больных с коронавирусом

"На сегодняшний день госпитали в Элисте заняты почти на 100%, и мы открываем новый на базе республиканской больницы. Либо сегодня в ночь, либо завтра утром - как того потребует ситуация. Он будет рассчитан примерно на 200 мест, которые будут заполняться поэтапно и потребуются под тяжелых больных, потому что республиканская больница - самое технологически оснащенное учреждение, где созданы все условия для лечения пациентов", - сказал министр.

ЭЛИСТА, 4 мая. /ТАСС/. Новый госпиталь, рассчитанный примерно на 200 пациентов с коронавирусом, откроют на базе республиканской больницы Калмыкии. К настоящему моменту все действующие госпитали в Элисте заняты практически на 100%, сообщил ТАСС в понедельник министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Госпитали сейчас работают в Яшалтинском, Городовиковском, Ики-Бурульском, Сарпинском, Яшкульском районах республики. В госпитали отдаленных от Элисты районов республики помещают только пациентов, у которых болезнь протекает в легкой степени. По состоянию на понедельник на стационарном лечении находятся 177 пациентов, открыто в общей сложности 186 коек, уточнил глава Минздрава.

"Организована маршрутизация по степени тяжести заболевания. Не так страшен пик заболеваемости в республике, как одномоментный вал, когда выявится очаг, и сразу в один день может поступить до 100-150 пациентов. Надеюсь, что мер, которые принимает республика, будет достаточно. Пока мы справляемся", - добавил Кикенов.

По данным оперштаба, по состоянию на понедельник в Калмыкии зарегистрировано 322 случая заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели 53 человека с коронавирусом, из них трое детей. Умерли пять человек.