Около 4 тыс. волонтеров доставляют георгиевские ленточки ветеранам в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Петербург присоединился к акции "Георгиевская ленточка", в ней задействовано около 4 тыс. волонтеров.

"Наши волонтеры акции #МыВместе, их сейчас почти 3 тысячи, доставляют петербуржцам вместе с лекарствами и продуктами георгиевские ленточки. С сегодняшнего дня в 11:00 мск стартовала эта акция. Также мы передали "Волонтерам Победы" открытки, которые рисовала молодежь, более 500 штук", - сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

"Волонтеры Победы" также приступили к раздаче ленточек в Петербурге.

"Мы сейчас помогаем ветеранам ВОВ и развозим им продуктовые наборы. В них кладем и георгиевские ленточки, а также открытки ветеранам с поздравлением к 9 Мая. Будет полностью бесконтактная передача. По всему городу около 1 тыс. волонтеров задействовано в акции", - отметила исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ирина Гутина.

Также комитет по социальной политике Санкт-Петербурга получил 15 тыс. ленточек. "Они в ближайшее время будут переданы в подведомственные учреждения, где проживают ветераны. В первую очередь, это два дома ветеранов войны, дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда", дома-интернаты для пожилых и инвалидов, психоневрологические интернаты", - уточнила ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года являются "Волонтеры Победы" при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.