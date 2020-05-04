{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Около 4 тыс. волонтеров доставляют георгиевские ленточки ветеранам в Петербурге

Ветераны также получают продукты, лекарства и открытки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Петербург присоединился к акции "Георгиевская ленточка", в ней задействовано около 4 тыс. волонтеров.

"Наши волонтеры акции #МыВместе, их сейчас почти 3 тысячи, доставляют петербуржцам вместе с лекарствами и продуктами георгиевские ленточки. С сегодняшнего дня в 11:00 мск стартовала эта акция. Также мы передали "Волонтерам Победы" открытки, которые рисовала молодежь, более 500 штук", - сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

"Волонтеры Победы" также приступили к раздаче ленточек в Петербурге.

"Мы сейчас помогаем ветеранам ВОВ и развозим им продуктовые наборы. В них кладем и георгиевские ленточки, а также открытки ветеранам с поздравлением к 9 Мая. Будет полностью бесконтактная передача. По всему городу около 1 тыс. волонтеров задействовано в акции", - отметила исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры Победы" Ирина Гутина.

Также комитет по социальной политике Санкт-Петербурга получил 15 тыс. ленточек. "Они в ближайшее время будут переданы в подведомственные учреждения, где проживают ветераны. В первую очередь, это два дома ветеранов войны, дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда", дома-интернаты для пожилых и инвалидов, психоневрологические интернаты", - уточнила ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года являются "Волонтеры Победы" при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Песков: интересы каждого гражданина России всегда были в приоритете политики Путина
Пресс-секретарь президента не согласился с утверждением, будто раньше в России на протяжении столетий не думали об интересах каждого конкретного человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС