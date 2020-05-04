Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом в Мордовии

ТАСС, 4 мая. Коронавирусная инфекция выявлена у двухмесячного ребенка в Мордовии. Всего за сутки в регионе зарегистрировано 59 новых случаев заражения, сообщил в понедельник оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 59 случаев коронавируса, [в том числе] у 25 человек старше 60 лет, шести человек моложе 30 лет. Среди них двое детей, в том числе двухмесячный ребенок", - отмечается в сообщении.
Большинство новых случаев выявлено в Саранске и Ардатовском районе Мордовии. Кроме того, несколько случаев заражения зарегистрировано еще в восьми районах республики.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Мордовии выявлено 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.