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Пандемия коронавируса нового типа

Двухмесячный ребенок заразился коронавирусом в Мордовии

В регионе выявили 59 новых случаев инфицирования

ТАСС, 4 мая. Коронавирусная инфекция выявлена у двухмесячного ребенка в Мордовии. Всего за сутки в регионе зарегистрировано 59 новых случаев заражения, сообщил в понедельник оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 59 случаев коронавируса, [в том числе] у 25 человек старше 60 лет, шести человек моложе 30 лет. Среди них двое детей, в том числе двухмесячный ребенок", - отмечается в сообщении.

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Большинство новых случаев выявлено в Саранске и Ардатовском районе Мордовии. Кроме того, несколько случаев заражения зарегистрировано еще в восьми районах республики.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в Мордовии выявлено 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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