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75-летие Победы

Военнослужащие ЧФ провели мини-парад и концерт во дворе дома ветерана в Севастополе

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота (СФ) поздравили с наступающим Днем Победы севастопольского ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Луку Кузина, организовав во дворе его дома мини-парад и концерт ансамбля песни и пляски. Об этом сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина во дворе дома ветерана прошел мини-парад с участием роты почетного караула и военнослужащих ЧФ. В ходе акции артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили для Луки Ивановича с небольшим концертом, в ходе которого исполнили фронтовые песни времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Командование Черноморского флота (ЧФ) в феврале поддержало предложение провести в Севастополе персональные парады для ветеранов. Военнослужащие различных подразделений ЧФ, дислоцированных в Республике Крым и Севастополе, соблюдая все противоэпидемиологические правила, вручают фронтовикам подарки.

Лука Кузин ушел на фронт в 18 лет. В 1944 году после учебной роты рулевого-сигнальщика распределили в бригаду малых подводных лодок Черноморского флота. Кузин участвовал в освобождении Севастополя и Болгарии. 32 года отдал воинской службе и еще 31 год трудился на вспомогательном флоте.

Теги
РоссияСевастополь75-летие Победы
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