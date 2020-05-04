Юнармейцы установили таблички с QR-ссылками на фильмы о ветеранах на кладбище под Самарой

ТАСС, 4 мая. Юнармейцы установили таблички с QR-кодами на могилах ветеранов Великой Отечественной войны в Безенчукском районе Самарской области. Пройдя по ссылке, можно увидеть фильмы, снятые юнармейцами об участниках войны, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Юнармейцы из Самарской области предложили новый способ сохранения памяти о фронтовиках посредством установки у могил участников Великой Отечественной войны табличек с QR-кодами. Первые такие таблички были установлены на кладбище в поселке Безенчук Самарской области. Авторы идеи призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к акции", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, направив камеру телефона на QR-код, можно увидеть документальные фильмы об участниках Великой Отечественной войны из Безенчукского района, которые были сняты юнармейцами к 75-летию Победы.

"QR-коды юнармейцы ламинируют и размещают на белые пластиковые таблички. Их установка у могил участников Великой Отечественной войны проводится в присутствии их родственников", - говорится в сообщении.

Ранее самарские юнармейцы запустили движение "Звезда памяти" к 75-летию Победы. В рамках него у могил участников Великой Отечественной войны устанавливают отличительные звезды красного цвета, чтобы посетители кладбища могли издалека увидеть, где похоронены ветераны и поклониться им.