{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Юнармейцы установили таблички с QR-ссылками на фильмы о ветеранах на кладбище под Самарой

Пройдя по ссылке, можно увидеть документальные фильмы об участниках Великой Отечественной войны из Безенчукского района, которые сняли юнармейцы

ТАСС, 4 мая. Юнармейцы установили таблички с QR-кодами на могилах ветеранов Великой Отечественной войны в Безенчукском районе Самарской области. Пройдя по ссылке, можно увидеть фильмы, снятые юнармейцами об участниках войны, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Юнармейцы из Самарской области предложили новый способ сохранения памяти о фронтовиках посредством установки у могил участников Великой Отечественной войны табличек с QR-кодами. Первые такие таблички были установлены на кладбище в поселке Безенчук Самарской области. Авторы идеи призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к акции", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, направив камеру телефона на QR-код, можно увидеть документальные фильмы об участниках Великой Отечественной войны из Безенчукского района, которые были сняты юнармейцами к 75-летию Победы.

"QR-коды юнармейцы ламинируют и размещают на белые пластиковые таблички. Их установка у могил участников Великой Отечественной войны проводится в присутствии их родственников", - говорится в сообщении.

Ранее самарские юнармейцы запустили движение "Звезда памяти" к 75-летию Победы. В рамках него у могил участников Великой Отечественной войны устанавливают отличительные звезды красного цвета, чтобы посетители кладбища могли издалека увидеть, где похоронены ветераны и поклониться им.

Теги
РоссияСамарская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Франция выделит €500 млн на разработку вакцины от коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС