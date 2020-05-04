В Карачаево-Черкесии удвоят региональные выплаты врачам

ЧЕРКЕССК, 4 мая. /ТАСС/. Региональные выплаты медикам в Карачаево-Черкесии, которые задействованы в работе с зараженными коронавирусом больными, увеличат в два раза. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"Учитывая сложность и важность работы медицинских работников, работающих в госпиталях с больными, инфицированными коронавирусом, принял решение удвоить размер региональной доплаты. Соответственно, региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц", - написал Темрезов.

По его словам, все медицинские работники, которые работают на сегодняшний день, за апрель получат повышенные выплаты в первой половине мая. После этого медики смогут сами регулировать график работы. Региональные выплаты начислят пропорционально отработанному времени. "Ещё раз подчеркну, что наши врачи, медсестры, младший медицинский персонал, в круглосуточном режиме оказывающие медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях, находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам!", - добавил Темрезов.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии врачам назначили региональные выплаты в размере 30 тыс. рублей, 25 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу и 20 тыс. рублей младшему медицинскому персоналу.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, в регионе за последние сутки подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 441 случай заражения, из них 35 человек выздоровели, двое - умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.