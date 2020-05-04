{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет "Аэрофлота" вылетел из Берлина в РФ со 120 россиянами на борту

Как сообщили в российском диппредставительстве, речь идет о россиянах из 14 регионов РФ

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в понедельник из Берлина в РФ со 120 россиянами, застрявшими в ФРГ из-за пандемии. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Германии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"4 мая 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт "Шёнефельд") в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот". Выражаем благодарность российским и германским ведомствам, слаженное и эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", - отметили в дипмиссии. Речь идет о россиянах из 14 регионов РФ.

В посольстве заверили, что "работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Франция выделит €500 млн на разработку вакцины от коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС