Самолет "Аэрофлота" вылетел из Берлина в РФ со 120 россиянами на борту

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в понедельник из Берлина в РФ со 120 россиянами, застрявшими в ФРГ из-за пандемии. Об этом сообщило в Facebook посольство России в Германии.

"4 мая 120 граждан России вылетели из Берлина (аэропорт "Шёнефельд") в Казань и Новосибирск на чартерном вывозном рейсе авиакомпании "Аэрофлот". Выражаем благодарность российским и германским ведомствам, слаженное и эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", - отметили в дипмиссии. Речь идет о россиянах из 14 регионов РФ.

В посольстве заверили, что "работа российских загранучреждений в ФРГ по возвращению остающихся в Германии россиян будет продолжена".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.