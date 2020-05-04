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Пандемия коронавируса нового типа

Канада выделит $850 млн на международные разработки вакцины от коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пояснил, что мир не будет в безопасности до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину от коронавируса и не обеспечит ей жителей всех стран

ОТТАВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Канады направит более $850 млн для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины.

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"Наш вклад составляет более $850 млн", - сказал он. Трюдо уточнил, что "значительная часть" этих средств будет направлена в канадский исследовательский сектор, а также в фонды Всемирной организации здравоохранения.

"Это мировой кризис и он требует мировой реакции, - подчеркнул премьер-министр. - Мы должны помогать не только себе, но и всем странам мира". Трюдо пояснил, что мир не будет в безопасности до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину от коронавируса и не обеспечит ей жителей всех стран.

На прошлой неделе Трюдо сообщил, что канадские ученые обнаружили антитела, которые, возможно, помогут создать лекарство от нового коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 59,4 тыс. человек, 3 682 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены во всех 13 канадских регионах. Больше всего заразившихся в провинциях Квебек (31 865), Онтарио (17 553) и Альберта (5 766). Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли 897,4 тыс. человек, 24,9 тыс. из заболевших выздоровели.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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