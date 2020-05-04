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Пандемия коронавируса нового типа

Роухани: ослабление ВОЗ в условиях пандемии является стратегической ошибкой США

Президент Ирана заявил, что Всемирная организация здравоохранения находится на первой линии мировой борьбы с вирусом

ТЕГЕРАН, 4 мая. /ТАСС/. Ослабление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США в период распространения коронавируса является поспешным и необоснованным шагом. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе саммита Движения неприсоединения (ДН), организованного в понедельник в формате видеоконференции по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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"Ослабление Всемирной организации здравоохранения означает ослабление общей борьбы с коронавирусом. Это неоправданный и несвоевременный шаг. Критика США в отношении ВОЗ и лишение ее необходимого финансирования является стратегической ошибкой этого правительства", - сказал Роухани.

"В ситуации, когда коронавирус является всеобщей угрозой международной безопасности Всемирная организация здравоохранения находится на первой линии мировой борьбы с вирусом", - отметил он.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

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