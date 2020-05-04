В Перми в подведомственной ФМБА медсанчасти выявили очаг коронавируса

ПЕРМЬ, 4 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом выявили в Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России МСЧ № 140, где инфекция подтвердилась у трех сотрудников и четырех пациентов. Об этом в понедельник на заседании регионального оперативного штаба сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

"Сегодня появился новый очаг - медсанчасть 140, урологическое отделение. Выявили семь положительных [результатов], из них три сотрудника, четыре пациента. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся, закрыто отделение на выписку и поступление, при этом оказание урологической помощи не останавливается, госпитализация распределена в больницу Гринберга и в краевую клиническую больницу", - сказала она.

МСЧ №140 - одно из самых крупных медицинских учреждений Пермского края, здесь работают 12 отделений стационара и три поликлиники. Расположена в микрорайоне "Вышка-2" в Мотовилихинском районе Перми.

По словам Мелеховой, в Перми всего шесть медучреждений, где выявили очаг заражения коронавирусом. Ранее инфекция была обнаружена у сотрудников и пациентов городских клинических больниц №6, №2, №7, детской городской больницы №13 и в клиническом центре "РЖД-Медицина".

В Пермском крае 630 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 207 человек выздоровели, 16 умерли. За все время пандемии инфекция обнаружена у более чем 70 медицинских работников.