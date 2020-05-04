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Пандемия коронавируса нового типа

В госаптеки Подмосковья поступило более 1 млн медицинских масок

Одноразовые средства защиты стоят не более 29 рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Государственные аптеки Подмосковья закупили более 1 млн медицинских и многоразовых масок, которые будут продаваться в количестве не более 20 штук одному покупателю. Стоимость одноразовых масок составит в сети госаптек от 15 до 29 рублей, многоразовую маску можно приобрести за 87 рублей. Об этом сообщает в понедельник официальный Instagram-аккаунт пресс-службы губернатора Московской области.

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"Сеть государственных аптек Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. Организация работает с производителями напрямую, что позволяет сохранять доступные цены", - значится в публикации.

Как сообщила заместитель директора ГБУ МО "Мособлмедсервис" Анжела Железина, чьи слова цитирует пресс-служба, в наличии есть одноразовые маски стоимостью от 15 до 29 рублей. Цена многоразовой маски - 87 рублей.

"Приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим. Проведена очень большая работа, и производство масок увеличилось в разы, в том числе и в Московской области. Наша аптечная сеть уже имеет контракт на миллион масок. Думаю, что проблем с их наличием быть не должно", - сказала Железина.

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптечных организаций, где введены определенные правила покупки масок. "Раньше они очень быстро заканчивались, потому что не было ограничений по продаже в одни руки. Сейчас мы их ввели: в одни руки мы продаем не более 20 масок. Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски. Если это многоразовая, то их необходимо стирать, утюжить и опять пользоваться",- рассказала Железина.

Руководитель аптечной сети также подчеркнула, что маска и перчатки - это одна из составляющих гардероба. "Если вдруг человек не может найти маску в аптеке или в магазине, то можно сделать маску дома самостоятельно, очень много инструкций есть в интернете", - заключила Железина.

О масочном режиме

В период с 1 по 11 мая всем жителям Подмосковья было рекомендовано использовать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и при передвижении на всех видах транспорта, в том числе на такси. Ношение таких средств защиты позволит сберечь собственную жизнь и здоровье окружающих. Если в этот период человек не надел маску или респиратор, то его не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры.

С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и в транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 111 человек. Выздоровели и выписались 526 человек.

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