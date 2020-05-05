Мотострелки-североморцы почтили память защитников Заполярья у мемориала на высоте 206,0

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота почтили память воинов, первыми принявших бой в Заполярье в июне 1941 года на высоте 206,0 в Печенгском районе Мурманской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба флота.

"Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота почтили память защитников Заполярья. Военнослужащие зажгли лампады и почтили память павших воинов возложением венка и цветов к мемориалу. После проведения церемонии была объявлена минута молчания", - говорится в сообщении.

Мемориал на высоте 206,0 находится неподалеку от населенного пункта Титовка в Печенгском районе Мурманской области, перед церемонией мотострелки произвели уборку от снега территории, прилегающей к памятнику, очистили мемориальные плиты.

Высота 206,0 была первым укреплением, с которым фашистским захватчикам пришлось столкнуться на мурманском направлении. "Учитывая ее ключевое стратегическое положение, именно эта высота стала основным направлением удара противника. На этом месте группа советских пограничников приняла неравный бой с фашистами, так и не отступив. Все защитники высоты погибли", - уточнили в пресс-службе.