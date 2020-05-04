В Коми втрое увеличат выплаты детям войны

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми увеличат выплаты детям войны в три раза - с одной тысячи до трех тысяч рублей в 2020 году. На это будет выделено из регионального бюджета 64 млн рублей, сообщил в понедельник врио главы республики Владимир Уйба.

"У нас было много обращений от общественности и от депутатов, чтобы в юбилейный год повысить выплаты детям войны, они у нас составляют 1 тысячу рублей. Мы посоветовались в Госсовете, и я принял решение: в этом году повысим выплаты в три раза, они составят 3 тыс. рублей. В Коми почти 33 тыс. человек этой категории, и выплаты дополнительные составят более 64 млн рублей. Это та малая толика уважения к людям, перенесшим наравне со взрослыми все тяготы войны и лишения. Пусть немного, но это искренне и от души", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона в сети "ВКонтакте".

Единовременные выплаты ко Дню Победы детям войны - родившимся и проживавшим на территории СССР с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года - выплачиваются в Коми с 2016 года. Когда принимали такой закон в апреле 2016 года, Коми насчитывалось 55 тыс. детей войны.