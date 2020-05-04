{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Постпреды СНГ заявили, что попытки реабилитировать нацизм губительны для мира

Они считают необходимым всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Совет постпредов стран СНГ будет содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны и противостоять попыткам реабилитации нацистского режима. Об этом говорится в пресс-релизе Совета постпредов стран Содружества, распространенном в понедельник.

"Глубоко убеждены, что любая деятельность, направленная на реабилитацию нацистского режима, его сторонников и пособников, совершивших тягчайшие преступления в годы Великой Отечественной войны - как отдельных лиц, так и организаций в целом, стремление уравнять в правах жертв и палачей, оскорбляют память многомиллионных жертв развязанной нацистами войны, способствуют распространению ксенофобии и нетерпимости во всех ее формах и проявлениях, оказывают пагубное влияние на подрастающее поколение", - отметили члены Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ.

Постпреды считают необходимым всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. Примером этому, отмечается в пресс-релизе, служит реализация странами СНГ положений Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также планируемые в 2020 году торжественное открытие в Музейно-парковом комплексе "Победа" в Минске Аллеи Дружбы и проведение на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске экспозиции "Наша общая Победа", посвященные героическому подвигу народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Члены Совета постпредов призвали всех свято чтить память об отдавших свою жизнь ради восстановления мира и безопасности на европейском континенте. Совет выразил надежду на то, что "все его страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения погибших в борьбе с нацистскими захватчиками".

Теги
Белоруссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Нью-Йорке снизилось число пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом
Мэр также отметил, что впервые с марта все больницы и дома престарелых в городе полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, халатами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС