Постпреды СНГ заявили, что попытки реабилитировать нацизм губительны для мира

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Совет постпредов стран СНГ будет содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны и противостоять попыткам реабилитации нацистского режима. Об этом говорится в пресс-релизе Совета постпредов стран Содружества, распространенном в понедельник.

"Глубоко убеждены, что любая деятельность, направленная на реабилитацию нацистского режима, его сторонников и пособников, совершивших тягчайшие преступления в годы Великой Отечественной войны - как отдельных лиц, так и организаций в целом, стремление уравнять в правах жертв и палачей, оскорбляют память многомиллионных жертв развязанной нацистами войны, способствуют распространению ксенофобии и нетерпимости во всех ее формах и проявлениях, оказывают пагубное влияние на подрастающее поколение", - отметили члены Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ.

Постпреды считают необходимым всемерно содействовать распространению объективной информации о событиях периода Великой Отечественной войны, сохранению связанного с ними исторического наследия. Примером этому, отмечается в пресс-релизе, служит реализация странами СНГ положений Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также планируемые в 2020 году торжественное открытие в Музейно-парковом комплексе "Победа" в Минске Аллеи Дружбы и проведение на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске экспозиции "Наша общая Победа", посвященные героическому подвигу народа в борьбе с гитлеровскими захватчиками.

Члены Совета постпредов призвали всех свято чтить память об отдавших свою жизнь ради восстановления мира и безопасности на европейском континенте. Совет выразил надежду на то, что "все его страны будут ответственно подходить к своим обязательствам по сохранению исторической памяти, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения погибших в борьбе с нацистскими захватчиками".