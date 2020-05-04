В Ингушетии проверят информацию об угрозах врачам

МАГАС, 4 мая. /ТАСС/. Полиция Ингушетии организовала проверку после видеообращения главного врача республиканской клинической больницы Лидии Ахильговой, в котором шла речь о неадекватном поведении родственников пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в МВД по республике.

"Органы внутренних дел по Республике Ингушетия самым серьезным образом восприняли сложившуюся вокруг Назрановской больницы ситуацию. Все обстоятельства, упомянутые в видеообращении главного врача республиканской больницы, проверяются самым тщательным образом", - говорится в сообщении на сайте МВД республики.

Видеообращение главврача ранее появилось в социальных сетях. Она рассказала, что родственники пациентов с коронавирусом требуют свиданий, оскорбляют врачей и высказывают угрозы. Ахильгова сообщила, что родственники пытаются проникнуть в больницу через окна, в одном случае было разбито стекло.

На странице республиканского Минздрава в Instagram ранее опубликовали обращенную к жителям просьбу не мешать медикам выполнять свою работу и быть терпимее.