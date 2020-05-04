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Пандемия коронавируса нового типа

В Нью-Йорке снизилось число пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом

Мэр также отметил, что впервые с марта все больницы и дома престарелых в городе полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, халатами

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Число пациентов, поступивших за сутки в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, а также число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снизилось. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в понедельник на пресс-конференции, транслировавшейся по нью-йоркскому телеканалу NY1.

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"Число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, снизилось со 113 до 88, - отметил он. - Число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 645 до 632". "Это очень позитивные новости, это свидетельство того, что мы предпринимаем правильные действия", - подчеркнул он.

По словам мэра, впервые с марта все больницы и дома престарелых в городе полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, халатами. "Мы будем продолжать закупки средств защиты с тем, чтобы создать стратегический запас, - подчеркнул он. - При этом мы будем стремиться организовать производство этих товаров в Нью-Йорке".

Мэр Нью-Йорка объявил о начале раздачи в городе 7,5 млн масок и повязок на лицо для защиты от коронавируса. "Эта программа начинается немедленно и, конечно же, средства защиты будут распространяться бесплатно, - отметил он. - Речь идет о 5 млн штук трехслойных масок и 2,5 млн защитных повязок на лицо. Их будут распространять в аптеках, магазинах, на входах в парки". Как отметил Билл де Блазио, эта программа рассчитана на несколько недель.

Затронув вопрос о праздновании в городе Дня независимости США 4 июля, мэр подчеркнул, что "торжества будут, в частности, будет фейерверк, однако детали того, как именно будут организованы мероприятия, все еще прорабатываются". Он сообщил, что в ближайшее время мэрия подготовит план действий на летние месяцы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 67,6 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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