{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Коми начали лечить коронавирусных больных плазмой крови переболевших

Одним из первых таких доноров плазмы стал врач, переболевший коронавирусной инфекцией

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /ТАСС/. Медики Республики Коми стали применять в лечении тяжелых коронавирусных больных плазму крови ранее переболевших пациентов, которая имеет антитела для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы активно перенимаем опыт лечения, особенно тяжелых пациентов, в том числе довольно сложную технологию с плазмой крови. Пациенты, переболевшие инфекцией, имеют в крови активные тельца - антитела, которые уничтожают вирус, если они попадают в кровь больных. Люди, сами только что переболевшие, познавшие тяжесть коронавируса, изъявляют желание, приходят и встают в ряды доноров", - рассказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

Одним из первых доноров в регионе стал переболевший коронавирусной инфекцией хирург Эжвинской больницы Андрей Гаврилов. Он сдал кровь, плазма уже перелита тяжелому пациенту, сообщил Уйба, поблагодарив доноров за помощь.

По данным руководителя региона, на 4 мая в Коми лабораторно подтверждено 682 случая коронавирусной инфекции, прирост за минувшие сутки - шесть человек. Всего под медицинским наблюдением остаются 2 527 человек, выздоровело 111, скончалось семь, новых умерших за минувшие сутки нет.

Республика входила в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. На данный момент регион переместился с второго места на 27-е среди субъектов РФ по числу зараженных. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Нью-Йорке снизилось число пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом
Мэр также отметил, что впервые с марта все больницы и дома престарелых в городе полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, халатами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС