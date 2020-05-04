В Коми начали лечить коронавирусных больных плазмой крови переболевших

СЫКТЫВКАР, 4 мая. /ТАСС/. Медики Республики Коми стали применять в лечении тяжелых коронавирусных больных плазму крови ранее переболевших пациентов, которая имеет антитела для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

"Мы активно перенимаем опыт лечения, особенно тяжелых пациентов, в том числе довольно сложную технологию с плазмой крови. Пациенты, переболевшие инфекцией, имеют в крови активные тельца - антитела, которые уничтожают вирус, если они попадают в кровь больных. Люди, сами только что переболевшие, познавшие тяжесть коронавируса, изъявляют желание, приходят и встают в ряды доноров", - рассказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

Одним из первых доноров в регионе стал переболевший коронавирусной инфекцией хирург Эжвинской больницы Андрей Гаврилов. Он сдал кровь, плазма уже перелита тяжелому пациенту, сообщил Уйба, поблагодарив доноров за помощь.

По данным руководителя региона, на 4 мая в Коми лабораторно подтверждено 682 случая коронавирусной инфекции, прирост за минувшие сутки - шесть человек. Всего под медицинским наблюдением остаются 2 527 человек, выздоровело 111, скончалось семь, новых умерших за минувшие сутки нет.

Республика входила в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. На данный момент регион переместился с второго места на 27-е среди субъектов РФ по числу зараженных. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем пациенты с коронавирусом появились в других медучреждениях, городах и районах.