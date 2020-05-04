У трудника Пафнутьева монастыря в Калужской области подтвердили коронавирус

ТАСС, 4 мая. Коронавирусная инфекция подтвердилась у трудника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области, в понедельник анализы на коронавирус сдали все находящиеся в монастыре. Об этом сообщил ТАСС глава Боровского района Николай Калиничев.

"Пришли тесты на трудника - подтвержден диагноз. Сегодня к ним [в монастырь] выехали врачи, у всех, кто там находится, 45 человек, были взяты тесты. Надеемся, что завтра результаты будут. В монастыре проведена дезинфекция", - сказал Калиничев.

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь был закрыт для паломников с 1 мая после того, как у одного из трудников предварительный тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Монастырь будет закрыт до 11 мая.

Ранее в областную инфекционную больницу был помещен один из трудников монастыря, предварительный анализ которого показал наличие коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба, на 4 мая в Калужской области выявлено 1309 заразившихся коронавирусной инфекцией, 159 из них - в Боровском районе, где расположен монастырь. С начала пандемии, по данным оперативного штаба, в регионе выздоровел 128 человек, умерли 12.

Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь основан в 1444 году. Был несколько раз разрушен, в начале XX века закрыт. Регулярные богослужения возобновились в 1991 году. Является памятником архитектуры, в монастыре сохранены фрески XVI-XVII веков, также обнаружены и переданы в государственные музеи блоки от первого белокаменного собора в честь Рождества Богородицы с сохранившимися фрагментами росписи живописца Дионисия (датируются XV в.).