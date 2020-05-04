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Пандемия коронавируса нового типа

В Евросоюзе заявили, что продолжат поддержку ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает призыв ВОЗ к справедливому, универсальному и равноправному доступу к безопасной, качественной, эффективной диагностике, лечению инфекции, вызванной коронавирусом

БАКУ, 4 мая. /ТАСС/. Евросоюз продолжит мобилизацию средств для поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении к участникам саммита Движения неприсоединения (ДН) в формате контактной группы под названием "Мы вместе против COVID-19".

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"ВОЗ играет большую роль в предотвращении распространения вируса. В период, когда в мире возникла чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, Евросоюз в рамках многосторонней системы продолжит мобилизацию необходимых средств для поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией", - сказал глава внешнеполитической службы ЕС на саммите, который состоялся посредством видеоконференции по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Борреля, Евросоюз и страны-члены ЕС являются крупнейшим донором Всемирной организации здравоохранения. "Только в 2019 году ВОЗ было выделено €146 млн. С 4 мая Евросоюз присоединяется к инициативе по сбору средств в размере €7,5 млрд для борьбы с пандемией коронавируса", - добавил он.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддерживает призыв ВОЗ к справедливому, универсальному и равноправному доступу к безопасной, качественной, эффективной диагностике, лечению инфекции, вызванной коронавирусом, а также вакцине против этого вируса. По его словам, меры по устранению пандемии и противодействию будущим возможным эпидемиям должны приниматься параллельно.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

В саммите Движения неприсоединения принимают участие главы государств и правительств более 40 стран - членов ДН, а также руководители ряда международных организаций.

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