В Ульяновской области в канун 9 Мая у дома ветерана провели Парад Победы

УЛЬЯНОВСК, 4 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Сяпуков в понедельник принял парад Победы у своего дома в селе Малое Нагаткино в Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня для ветерана Великой Отечественной войны Федора Николаевича Сяпукова прошел небольшой парад Победы возле его дома в селе Малое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области. В параде участвовали шесть раритетных машин - два автомобиля ГАЗ-69, два автомобиля ГАЗ М-20 "Победа", автомобиль ГАЗ-21 "Волга" и мотоцикл МВ-650", - сказала собеседница агентства.

Автомобили один за другим проехали по сельской улице, неся российские флаги и копии Знамени Победы. В связи с режимом повышенной готовности из-за риска распространения коронавирусной инфекции появился и особый атрибут - медицинские маски, которые надели сам ветеран, водители автомобилей, их пассажиры и другие участники парада.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично поздравил семью Сяпуковых с наступающим праздником.

Глава региона сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, что ветеран в этом году отпразднует 93-летие. С 1944 года он служил на Дальнем Востоке в дивизионе торпедных катеров Тихоокеанского флота, участвовал в освобождении Южного Сахалина от японских милитаристов. "Он до сих пор рвется за руль, а в глазах - мальчишеский задор", - написал Морозов.

В 1945 году День Победы Сяпуков встретил на острове Русский. "Я был на посту с винтовкой в руках. А море - полный штиль. Вдруг на базе заиграла музыка. И нам объявили, что война закончилась", - приводит губернатор слова ветерана.