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Пандемия коронавируса нового типа

Власти НАО намерены ввести обязательный режим самоизоляции для всех въезжающих в округ

Возможно его введут с 5 мая

ТАСС, 4 мая. Власти Ненецкого автономного округа намерены обязать всех въезжающих на территорию региона отправляться на самоизоляцию в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.

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"Мы все разделяем с вами тревогу жителей, а она есть, эта тревога, в отношении того, что самолеты, которые к нам прилетают, и пассажиры, которые прилетают в Нарьян-Мар, могут привезти из больших городов вирус. Чтобы снять это напряжение, считаю, что необходимо ввести в самое ближайшее время, лучше - с завтрашнего дня - режим самоизоляции для всех, кто прилетает к нам в Нарьян-Мар", - сказал Бездудный.

Он подчеркнул, что считает это требование правильной мерой, и выразил уверенность, что это поможет избежать распространения коронавируса. "Считаю, это будет правильной мерой, для нас самое главное - это обезопасить жителей города от распространения коронавируса", - отметил Бездудный.

По информации оперативного штаба, в округе на 4 мая выявлено 47 зараженных, прирост за минувшие сутки - 2 случая. Один человек выздоровел, умерших нет.

Большинство заболевших выявлено среди нефтяников в районе установки подготовки нефти (УПН) "Варандей". Промплощадка закрыта на въезд и выезд. Выставлен блокпост охраны. Зараженные лечатся в Нарьян-Маре и на Варандее, остальных сотрудников продолжают обследовать.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типаБездудный, Юрий Васильевич
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