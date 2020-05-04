{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медработники Курской области бесплатно получат свыше 300 тыс. масок и перчаток

Средства защиты прибудут из Тулы

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Тульский областной аптечный склад бесплатно передал для медиков Курской области более 300 тыс. медицинских масок, перчаток, защитных очков и экранов. Груз доставят аварийно-спасательной службой и распределят по медучреждениям региона, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Тульский областной аптечный склад безвозмездно передал в Курскую область средства индивидуальной защиты. Они будут направлены в лечебные учреждения региона",- говорится в сообщении.

Среди средств индивидуальной защиты, которые медики Курской области получат в ближайшее время - 1 тыс. защитных очков, 2 тыс. экранов, 200 тыс. медицинских масок и 100 тыс. пар перчаток.

В апреле губернатор региона Роман Старовойт в ходе совещания в формате видеоконференции с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым отмечал, что соглашения по вопросам организации медпомощи Курская область также заключила с Белгородским, Орловским, Брянским, Липецким и Воронежским регионами.

С конца марта, когда в области выявили первого заразившегося коронавирусом жителя, в регионе отмечали нехватку средств индивидуальной защиты, в том числе в медучреждениях. Для стабилизации ситуации власти дополнительно закупали средства защиты. Часть из них, в том числе маски, поступили в регион по квоте Минпромторга РФ.

К 4 мая в Курской области выявили 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 из них - за последние сутки. За все время шесть пациентов с подтвержденным наличием коронавируса умерли, 134 человека выздоровели.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Омске больницу закрыли на карантин
В медицинском учреждении сейчас лечится более 400 пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС