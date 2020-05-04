Медработники Курской области бесплатно получат свыше 300 тыс. масок и перчаток

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Тульский областной аптечный склад бесплатно передал для медиков Курской области более 300 тыс. медицинских масок, перчаток, защитных очков и экранов. Груз доставят аварийно-спасательной службой и распределят по медучреждениям региона, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Курской области.

"Тульский областной аптечный склад безвозмездно передал в Курскую область средства индивидуальной защиты. Они будут направлены в лечебные учреждения региона",- говорится в сообщении.

Среди средств индивидуальной защиты, которые медики Курской области получат в ближайшее время - 1 тыс. защитных очков, 2 тыс. экранов, 200 тыс. медицинских масок и 100 тыс. пар перчаток.

В апреле губернатор региона Роман Старовойт в ходе совещания в формате видеоконференции с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым отмечал, что соглашения по вопросам организации медпомощи Курская область также заключила с Белгородским, Орловским, Брянским, Липецким и Воронежским регионами.

С конца марта, когда в области выявили первого заразившегося коронавирусом жителя, в регионе отмечали нехватку средств индивидуальной защиты, в том числе в медучреждениях. Для стабилизации ситуации власти дополнительно закупали средства защиты. Часть из них, в том числе маски, поступили в регион по квоте Минпромторга РФ.

К 4 мая в Курской области выявили 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 из них - за последние сутки. За все время шесть пациентов с подтвержденным наличием коронавируса умерли, 134 человека выздоровели.