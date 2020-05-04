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Пандемия коронавируса нового типа

В США заявили, что выяснение шагов КНР по борьбе с коронавирусом важнее торговой сделки

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро повторил утверждения Вашингтона о том, что Пекин в течение шести недель утаивал масштаб происходящего в Ухане

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Администрация США считает вопрос выяснения действий Китая по борьбе с коронавирусом нового типа более важным, чем выполнение Пекином обязательств в рамках торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

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Отвечая на вопрос о возможности невыполнения КНР условий торгового соглашения с США, он повторил утверждения Вашингтона о том, что Пекин в течение шести недель утаивал масштаб происходящего в Ухане. "Это гораздо более важные вопросы в контексте того, что может или не может произойти с торговой сделкой. С моей точки зрения, важнее знать, о чем было известно Китаю, его Коммунистической партии, утаивали ли они что-то важное", - сказал Наварро.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме выразил сожаление в связи с тем, что такие американские газеты, как "Вашингтон пост", "Нью-Йорк таймс" и "Уолл-стрит джорнэл", не смогли поспеть за британской "Дейли телеграф", опубликовавшей на прошлой неделе полную раскладку по времени действий китайских властей с момента начала вспышки заболевания, вызванного коронавирусом.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала "Фокс ньюс" о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,4 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов.

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СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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