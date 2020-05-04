В Архангельской области школьники 1-8 классов завершат учебный год досрочно

АРХАНГЕЛЬСК, 4 мая. /ТАСС/. Учебный год для школьников 1-8 классов в Архангельской области завершится досрочно. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Учебный год для учащихся 1-8 классов Поморья завершится досрочно. Такое решение принял врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский по итогам состоявшегося сегодня заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

К главе региона с такой просьбой неоднократно обращались родители, указывая на сложности при дистанционном обучении."Одновременно с этим мы должны продумать, чем будут заниматься школьники после окончания учебы. Договорились, что поработаем над созданием дополнительных возможностей, в том числе с использованием онлайн-ресурсов, чтобы в свободное время дети, понимая, что продолжается режим самоизоляции, могли провести время дома полезно и интересно", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Учебный год у младших школьников завершится 15-16 мая. Учебный год у учащихся 10 классов завершится 29-30 мая, у выпускников девятых и одиннадцатых классов - продлится до 5 июня.

В Архангельской области 305 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 104 пациента выздоровели и выписаны.