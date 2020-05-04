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Пандемия коронавируса нового типа

Медучреждения Удмуртии в мае получат дополнительно более 60 аппаратов ИВЛ

Сейчас в регионе к аппарату искусственной вентиляции легких подключен только один пациент с коронавирусом

ИЖЕВСК, 4 мая. /ТАСС/. Больницы Удмуртской Республики до конца месяца получат дополнительно 61 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в понедельник в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

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"В мае мы от Минпромторга получим еще 61 новый аппарат искусственной вентиляции легких", - сказал Бречалов.

По его словам, сейчас в республике более 100 коек с подключенными аппаратами ИВЛ, для лечения пациентов с коронавирусом задействован только один. "Максимально было задействовано в периоде четыре аппарата, но мы все равно дальше будем укреплять наш коечный фонд именно ИВЛ", - добавил глава республики.

По данным властей, всего на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, 10 жителей региона умерли. 187 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 62 - в состоянии средней степени тяжести, 7 - в тяжелом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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