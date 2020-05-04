Китай дополнительно предоставит ВОЗ $30 млн для борьбы с пандемией

ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. Власти КНР дополнительно предоставят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) $30 млн для борьбы с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник посол Китая в ЕС Чжан Мин.

"КНР окажет всю возможную поддержку нуждающимся странам для противодействия коронавирусу, - подчеркнул он в ходе международной онлайн-конференции, организованной Евросоюзом для сбора средств на борьбу с пандемией. - Наша страна будет постоянно содействовать деятельности ВОЗ, которой мы предоставили на соответствующие цели $20 млн. Недавно мы решили дополнительно оказать ей финансовую помощь в размере $30 млн".

Посол напомнил, что ранее Пекин создал специальный фонд в размере 2 млрд юаней (более $283 млн по текущему курсу) для развития сотрудничества в борьбе с пандемией, предоставив поддержку более чем 150 странам и международным структурам. По его словам, благотворительные и коммерческие организации Китая оказали материальную поддержку другим государствам на сумму 2,5 млрд юаней (порядка $354 млн). Чжан Мин добавил, что китайские власти также выделили 1 млрд юаней (более $141 млн) на научно-исследовательскую деятельность. Как уточнил дипломат, за последние два месяца КНР экспортировала свыше 240 млн медицинских масок, 120 млн защитных костюмов, 44 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Китай готов объединить усилия с мировым сообществом для оказания поддержки развивающимся государствам, мы усилим многостороннее сотрудничество в этом направлении", - подытожил Чжан Мин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 3,5 млн человек, зафиксировано более 240 тыс. летальных исходов.