Тайка Вайтити выбран режиссером новых "Звездных войн"

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, завоевавший премию "Оскар" за сценарий фильма "Кролик Джоджо", снимет продолжение киносаги "Звездные войны". Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в блоге киностудии The Walt Disney Company.

"Тайка Вайтити, завоевавший недавно премию Американской академии киноискусств за адаптированный сценарий "Кролика Джоджо" и снимавший финал первого сезона сериала "Мандалорец" для онлайн-сервиса Disney+, будет режиссером и одним из авторов сценария нового художественного фильма "Звездные войны", - говорится в сообщении. Соавтором сценария продолжения саги выбрана Кристи Уилсон-Кернс из Шотландии, которая была удостоена награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за работу над военной драмой "1917". Эта картина получила "Оскар" в трех номинациях.

Как уточнила The Walt Disney, название будущего фильма пока не подобрано. Дата выхода ленты на экран будет известна позже.

Режиссер Вайтити снял также такие картины, как "Реальные упыри", "Тор: Рагнарек".

Киносага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых заметных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Неофициальный праздник поклонников франшизы - день "Звездных Войн" - ежегодно отмечается 4 мая. Эту дату выбрали по созвучию со знаменитой цитатой из киновселенной May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила" - прим. ТАСС) - May the fourth be with you (May - май, fourth - четвертое - прим. ТАСС).

"Звездные войны" - серия популярных фантастических кинофильмов, а также анимационные сериалы, телефильмы, книги, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все они относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов-адептов "темной стороны Силы".