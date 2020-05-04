Военные Западного округа будут искать останки погибших на войне солдат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Поисковые отряды общевойсковой армии Западного военного округа в рамках патриотической акции "Вахта памяти" приступили к поиску останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Всего запланировало свыше 20 поисковых экспедиций в окрестности деревни Старое Брыкино Смоленской области, а также в районе героического поселка городского типа Прохоровки. В 2019 году на местах боев были найдены останки 50 героев-красноармейцев", - сказано в сообщении.

Поисковые работы уже проходят на территории Воронежской, Курской, Смоленской, Белгородской и Брянской областях. В них участвуют сводные отряды военнослужащих, волонтеров, члены поисковых отрядов и юнармейцы. Поиск останков погибших красноармейцев ведется посменно.

На работах поисковые группы применяют миноискатели "Корнет", специальное оборудование, а также мотопилы и шанцевые инструменты.

Торжественные мероприятия, приуроченные к открытию и закрытию "Вахты Памяти" проходят с 1989 года. С 2014 года в подготовке "Вахты Памяти" участвует "Поисковое движение России". "Поисковое движение России" было создано в апреле 2013 года и объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более 1,4 тыс. поисковых отрядов. За семь лет поисковики захоронили порядка 150 тыс. советских солдат и установили более 8 тыс. имен погибших военнослужащих.