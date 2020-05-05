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75-летие Победы

В Ленобласти благоустроят 1,6 тыс. памятных мест в честь Дня Победы

В регионе уже отреставрировали почти 1,5 тыс. памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Благоустройство 1,6 тыс. памятных мест будет проведено в Ленинградской области в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Всего в честь Дня Победы будут благоустроены более 1600 памятных мест во всех районах Ленинградской области: работа идет в рамках акции #субботникиПобеды. В них принимают участие сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области, администраций муниципальных образований, трудовые коллективы, общественные организации, волонтеры", - сказано в сообщении.

Уже благоустроено и отреставрировано 1,47 тыс. памятных мест и мемориалов. Среди них Дорога жизни, Мемориальный комплекс "Разорванное кольцо", "Синявинские высоты", Мемориальный комплекс "Цветок жизни", Памятник Ладожской военной флотилии в Новой Ладоге, Форт "Красная Горка" в Лебяжьем, Могила неизвестного летчика в деревне Новолисино, Мемориальный парк "Роща пятисот" в Кингисеппе.

Теги
РоссияЛенинградская область75-летие Победы
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