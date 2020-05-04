Секретарь Сената США не стала раскрывать данные по обвинениям Байдена в домогательствах

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Секретарь Сената Конгресса США Джули Адамс не стала раскрывать информацию, касающуюся обвинений в домогательствах бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, добивающегося выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Адамс.

Бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала заявление в полицию. Как сообщил 11 апреля интернет-портал Business Insider, Рид утверждает, что в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса США прикасался к ней без ее разрешения. В марте Рид заявила журналистам, что якобы подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена. 1 мая бывший вице-президент попросил секретаря Сената опубликовать всю имеющуюся у нее по этому поводу информацию.

Как отметила Адамс, после консультаций с юрисконсультом Сената она пришла к выводу, что "секретарь не может по своему усмотрению разглашать информацию, подобную той, что была запрошена в письме [бывшего] вице-президента Байдена 1 мая". Кроме того, добавила она, согласно американскому законодательству, а также регламенту Сената, информация не может быть обнародована.

В пятницу Байден назвал неправдой обвинения его в домогательствах и призвал расследовать их обоснованность.

Как сообщила газета The New York Times, ранее семь других женщин заявили журналистам о том, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, они чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них отметили, что считают версию, которую изложила Рид, правдоподобной.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.