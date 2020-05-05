Самолет авиакомпании "Россия" доставил во Владивосток из Вьетнама 89 россиян

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" вывозным рейсом утром во вторник доставил россиян из Вьетнама во Владивосток, сообщили ТАСС в справочной международного аэропорта Владивосток.

"Сегодня был вывозной рейс авиакомпании "Россия", он прибыл в 8:02 (1:02 мск)", - сообщили в справочной.

Генеральный консул России в южном вьетнамском городе Хошимине Алексей Попов ранее сообщил ТАСС, что на борту было 89 пассажиров, на рейс смогли без ограничений попасть граждане РФ, проживающие на Дальнем Востоке из числа тех, кто успешно прошел регистрацию на портале госуслуг и был включен в составляемые Минкомсвязи России вывозные списки российских граждан. Всем прибывшим предстоит пройти двухнедельный карантин в своих домах или обсерваторах.

Этот рейс уже третий, который был организован российской стороной для вывоза из Вьетнама соотечественников, которые не могли вернуться на родину после прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Ранее авиакомпания S7 Airlines осуществила 20 и 27 апреля перелеты по маршруту Камрань - Новосибирск - Иркутск, предоставив возможность вернуться на родину 331 гражданину РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.