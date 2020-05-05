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Пандемия коронавируса нового типа

Внеочередная акция #ЩедрыйВторник пройдет под знаком борьбы с коронавирусом

В частности, будет организована акция "Борода для врача", цель которой собрать 1 млн рублей для закупки средств индивидуальной защиты медикам

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Акция #ЩедрыйВторник, проходящая в России с 2016 года, объединила за это время 4,3 тыс. партнеров. Нынешняя акция, которая состоится во вторник, посвящена помощи тем, кто борется с коронавирусной инфекцией, сказали ТАСС в пресс-службе российского координатора инициативы благотворительного фонда развития филантропии "КАФ".

#ЩедрыйВторник - это международный день благотворительности. Движение уже получило распространение более чем в 100 странах. Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года. "Пятого мая пройдет внеочередной #ЩедрыйВторникСейчас, который объединит обычных людей, некоммерческие организации, местные сообщества, государственные и муниципальные учреждения, бизнес - всех, кто выступает единым фронтом в борьбе с эпидемией", - отметили в пресс-службе.

В частности, проходит акция "Борода для врача" в пользу фонда "Жизнь как чудо". Она направлена на поддержку медицинских работников, которые ежедневно находятся в эпицентре пандемии. Цель - собрать 1 млн рублей для закупки средств индивидуальной защиты врачам. Символом акции стала борода, так как из-за неудобства использования респираторов и медицинских масок, врачи вынуждены отказываться от своего привычного образа и сбривать бороду и усы. Среди прочих акцию поддержал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Благотворительный фонд "В ответе за будущее" направит 5 мая 1,5 млн рублей на поддержку приемных семей. Это итог ранее запушенной благотворительной кампании "Вдвойне в ответе" в поддержку Федеральной дистанционной службы поддержки приемных семей. За две недели организаторам удалось собрать более 750 тыс. рублей, а компания Amway удвоила полученную сумму.

К акции присоединился благотворительный фонд Русской медной компании - он направит около 23,7 млн рублей на помощь детям, медицинским учреждениям, южноуральским аграриям, некоммерческим организациям, а также на развитие массового спорта и на помощь нуждающимся. Благотворительный фонд Владимира Потанина начнет 5 мая прием заявок на новый конкурс "Школа филантропии" для поддержки общественных инициатив и проектов НКО, которые помогают наименее защищенным гражданам. В "Школе филантропии" смогут принять участие инициативные группы, некоммерческие организации, фонды местных сообществ и ресурсные центры, работающие с последствиями кризиса по всей России. Также в рамках #ЩедрогоВторника пройдет множество других специальных акций и событий.

Идея международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday) появилась в 2012 году. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тыс. коммерческих и некоммерческих организаций.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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