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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Приморье за сутки увеличилось на 88 человек

Всего в регионе выявили 635 зараженных коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Количество новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Приморье увеличилось на 88. Всего в крае зафиксированы 635 инфицированных, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Основными эпицентрами в крае остаются крупные города - Владивосток и Находка. За минувшие сутки зарегистрировано 88 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания, всего с начала эпидемии 635 жителей региона получили диагноз "коронавирус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 53 человека - в тяжелом состоянии. Отмечено также, что большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.

Накануне, 4 мая, в Приморском крае было выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным федерального штаба на 4 мая, в регионе с начала пандемии умерли четверо инфицированных, 73 пациента выздоровели

С начала пандемии в Приморском крае проведено более 45 тыс. тестирований на коронавирус. Ежедневно специалисты берут 1 400 проб. Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся почти 16 тыс. человек. В обсерваторах на карантине - 755 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356.

 

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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