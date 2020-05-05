Российские военные специалисты продезинфицировали еще три учреждения в Ломбардии

БЕРГАМО /Италия/, 5 мая. /ТАСС/. Российские военные специалисты вместе с итальянскими военнослужащими продезинфицировали три лечебных учреждения на окраине города Брешиа - столицы одноименной провинции в регионе Ломбардия. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны России.

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"Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов со словами благодарности и аплодисментами", - отметили в военном ведомстве.

В свою очередь представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти отметил, что приезд военных специалистов из РФ в Ломбардию - это "проявление братской помощи и дружбы".

Ранее военные специалисты на специализированной технике совершили марш более 60 км из Бергамо в Брешиа. Безопасность движения по пути следования обеспечили итальянские карабинеры.

"Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктов Ломбардии", - добавили в Минобороны РФ.

В частности, уже обработано 114 зданий и сооружений, более 1 млн. 100 тыс. квадратных метров внутренних помещений и свыше 400 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.