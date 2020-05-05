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Пандемия коронавируса нового типа

Более 17 тыс. ведомственных зданий МЧС продезинфицировано с начала апреля

Всего было обработано свыше 30 тыс. единиц техники

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС с начала апреля провели дезинфекцию более 17 тыс. ведомственных зданий министерства, а также свыше 30,6 тыс. единиц техники. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"[С начала апреля] организована санобработка более 30,6 тыс. единиц техники, в том числе более 18 тыс. единиц техники МЧС России, а также более 17 тыс. ведомственных зданий министерства общей площадью более 13,6 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

За это время продезинфицировано более 3,17 тыс. км дорог и около 13 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 889 тыс. кв. м. Также обработано 735 лечебных и 582 образовательных учреждения общей площадью более 1,6 млн кв. м и 2211 объектов соцобслуживания общей площадью около 1 млн 230 тыс. кв. м.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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