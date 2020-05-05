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Минкомсвязь предложила разрешить заключать сделки по электронной подписи через "Госуслуги"

Речь идет, в частности, о заключении договоров по аренде федерального имущества и предоставлении налоговой отчетности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ хочет в порядке эксперимента разрешить гражданам пользоваться своей электронной подписью для совершения некоторых сделок через портал "Госуслуги". Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Речь идет о таких сделках, как заключение договоров по аренде федерального имущества и предоставление налоговой отчетности граждан РФ. Также электронная подпись позволит визировать документы по трудовым отношениям, непосредственно трудоустройству, подготовке и дополнительному образованию работников. Со стороны государства к инициативе на разных этапах предлагается подключить, помимо Минкомсвязи, Минтруд, ФСБ, ФНС, ФАС и Росимущество.

При этом создать необходимые для такого рода сделок электронную и неквалифицированную электронную подписи могут лишь те граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на "Едином портале государственных и муниципальных услуг".

Целью такой инициативы, которую в Минкомсвязи пока предлагают считать экспериментом, является "повышение эффективности дистанционного взаимодействия органов государственной власти, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан".

Согласно проекту постановления, эксперимент должен начаться 1 июня 2020 года и продолжаться как минимум до 1 июня 2021 года.

"Единый портал государственных и муниципальных услуг" - федеральная государственная система, предоставляющая информацию гражданам РФ о государственных и муниципальных услугах. Минкомсвязь является оператором портала госуслуг. Также на едином портале есть возможность получения государственных услуг в электронном виде.

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